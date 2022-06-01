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Три региона УФО реализуют проекты с использованием инфраструктурных облигаций

Политика, 16:00 18 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три региона УФО реализуют проекты с использованием инфраструктурных облигаций. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на тематической сессии XXV Петербургского международного экономического форума.

"Инфраструктурные облигации - это хорошая возможность построить новую инфраструктуру и заменить изношенную. Регионы Уральского федерального округа внимательно изучили этот механизм, признали его потенциал и заявились на участие. Из девяти регионов страны, которые приступили к реализации проектов с использованием инфраструктурных облигаций, три - Челябинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ – расположены в Уральском федеральном округе", - подчеркнул полпред.

Он подчеркнул, что действующий механизм является дополнительной опцией, которая позволяет увеличить объемы строительства жилья и социальных объектов, дорог, инженерных сетей.

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# Владимир Якушев , ПМЭФ-2022

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