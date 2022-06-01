Гонки на картингах и выступления парашютистов организует ГИБДД в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятие по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД пройдет в областном центре на стадионе "Геолог" 25 июня. Его приурочат ко дню образования службы, сообщает областная Госавтоинспекция.

Жители и гости города увидят два футбольных матча. В одном из них сыграют сотрудники ГИБДД, во втором – известные тюменцы и руководители силовых ведомств.

Вертолет UTair МИ-8 совершит демонстрационный полет, во время которого сбросит парашютистов. Двенадцать представителей парашютного спорта устроят показательные выступления, а затем приземлятся на поле стадиона.

Также для горожан организуют выставки автомобилей и мотоциклов, детскую гонку на картингах, мастер-классы и конкурсы. Запланирован розыгрыш призов и сувениров с логотипом дорожной безопасности, а детей угостят мороженым.

Мероприятие стартует в 16 часов, выставки и мастер-классы начнутся в 15 часов.