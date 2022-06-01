Филиалы "Тюменской авиабазы" усилили новой спецтехникой и беспилотником

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ключи от новой лесопожарной техники директорам филиалов "Тюменской авиабазы" вручил губернатор Тюменской области Александр Моор 18 июня.

Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Вы делаете очень важное и ответственное дело. Опыт прошлого года показывает, что конечно, основа – это профессионалы, которые знают, как бороться со стихией, но важно и хорошее техническое оснащение. В последние годы такая работа велась планомерно – техника приобреталась в рамках региональной программы по сохранению лесов", - подчеркнул Александр Моор.

205 млн рублей дополнительно выделено из бюджета региона для более оперативного обнаружения и ликвидации природных пожаров на территории региона. На эти средства приобрели 25 единиц техники и комплекс с беспилотным летательным аппаратом.