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Сильные дожди и грозы ожидаются в Тюменской области 20 июня

Происшествия, 16:53 19 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные, местами сильные, дожди ожидаются на юге Тюменской области 20 июня. В отдельных районах возможны град и гроза, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Синоптики Тюменского ЦГМС предупреждают также о сильном юго-восточном ветре с переходом на северо-западный. Его скорость составит 7-12, с порывами до 19 метров в секунду. Воздух днем прогреется до 23 - 28 градусов тепла, местами до плюс 33.

Тюменцам напоминают, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий и не оставлять без присмотра детей. На улице необходимо избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений. Водителям лучше воздержаться от дальних поездок.

При сильной жаре специалисты советуют носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка, избегать физических нагрузок, чаще находиться в тени и пить больше жидкости.

В экстренных случаях необходимо звонить по единому телефону 112.

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# грозы , ГУ МЧС России по Тюменской области , дожди

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