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Тюменцы смогут написать слова поддержки защитникам Донбасса

Общество, 18:32 20 июня 2022

Минобороны России во ВКонтакте | Фото: Минобороны России во ВКонтакте

Написать текстовое или голосовое сообщение российским военным, участвующим в спецоперации, может каждый желающий с 20 июня, сообщает Народный фронт.

Все послания передадут офицерам и солдатам, которые сражаются с националистами на Украине.

"То, что нужно нашим бойцам на передовой, физическая составляющая, – это очень важно, но я глубоко убежден, что им особенно важна наша моральная поддержка", – подчеркнул народный артист России Дмитрий Певцов.

Реализация проектов Народного фронта показала глобальные масштабы желания россиян поддержать защитников Донбасса.

Сделать это текстовым сообщением возможно через порталы "Все для победы" и "Zа нами правда" в специальном разделе "Слова поддержки бойцам".

Оставить защитникам свое аудиосообщение предлагается в пабликах проекта "Zа нами правда" в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

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# Донбасс , поддержка , спецоперация

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