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Юбилейный фестиваль "Православие и СМИ" открылся в Тобольске

Общество, 16:10 21 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XX межрегиональный фестиваль "Православие и СМИ" открылся в Тобольске, передает информационнный центр правительства Тюменской области.

На конкурс поступило более 120 заявок со всей России. Самой многочисленной стала номинация "Телевидение: видеофильм" - 50 работ.

"В этом году решили расширить границы фестиваля - принимали материалы от внештатных авторов. Опыт получился удачным – нам пришло больше 60 заявок", – отметила член жюри фестиваля Светлана Голякова.

Для участников проведут образовательную программу. Спикеры - известные журналисты страны и деятели Русской православной церкви. Состоятся экскурсии по монастырям и музеям Тобольска.

Награждение победителей – 23 июня.

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# РПЦ , Тобольск , церковь

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