В Тюменской области реализуется пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Пилотный проект по реабилитации и абилитации детей-инвалидов в возрасте от 4 до 17 лет реализуется в Тюменской области с июня 2022 года.

Как отметил в ходе прямой линии глава региона Александр Моор, в настоящее время в Тюменской области более 20 организаций оказывают широкий спектр услуг для людей с инвалидностью. Их получают, в том числе, более 6 тыс. детей-инвалидов.

"Несмотря на уже имеющиеся возможности в регионе дополнительно с июня стартовал пилотный проект по комплексной социальной реабилитации и абилитации детей, впервые получивших инвалидность. Услуги оказываются на базе семи ведущих реабилитационных центров Тюменской области", - рассказал он.

Основное отличие пилота – это использование электронного сертификата. Он позволяет самостоятельно выбирать организацию или федеральное учреждение, оказывающее реабилитационные услуги, период их оказания, а также производить оплату. Для оформления электронного сертификата необходима банковская карта "МИР".

"В рамках пилотного проекта отрабатывается также стандарт оказания услуг с учетом индивидуального состояния каждого ребенка. Весь курс реабилитации и абилитации рассчитан на всестороннюю поддержку специалистами как ребенка, так и семьи в целом", - добавил Александр Моор.

Любовь Голышева