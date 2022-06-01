В Ишиме разгрузят перекресток, где будет возведен ледовый дворец

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Дополнительные полосы для поворота на ул. Большую с ул. Республики оборудуют в Ишиме в 2023 году на перекрестке, где будет построен первый в городе ледовый дворец. Об этом рассказал во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что ледовый комплекс построят на участке между домами по ул. Республики, 76а и Большая, 200. Проект разработан и проходит государственную экспертизу.

О том, что перекресток, где запланировано строительство, перегружен транспортом, главе региона рассказал пользователь Алексей Елизаров через социальную сеть ВКонтакте.

"Согласно проекту на 2023-24 годы запланировано оборудовать также проекционные переходы, будут обустроены тротуары, - сообщил Александр Моор. - В настоящее время решается вопрос с финансированием".

Новый спортивный объект позволит проводить тренировки по фигурному катанию, игре в хоккей, соревнования, а также развивать массовый спорт и организовать прокат спортивного инвентаря.

Николай Ступников