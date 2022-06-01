Более 295 млн рублей выделили на приобретение противопожарной техники в Тюменской области в 2022 году

| Фото: скриншот с трансляции "Прямой линии" | Фото: скриншот с трансляции "Прямой линии"

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Более 90 млн рублей выделили областной противопожарной службе на приобретение техники. Служба работает в Тюменской области с января 2022 года.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области во время прямой трансляции.

Закупили трактора МТЗ-82, плуги, дисковые бороны, отвалы к тракторам, чтобы своевременно делать противопожарные полосы вокруг населенных пунктов, а также в местах, где идут ландшафтные пожары.

"Дополнительно выделили 205 миллионов рублей на покупку 25 единиц противопожарной техники для тюменской авиабазы. Также приобрели беспилотник. Он очень эффективно показал себя в своевременном обнаружении пожаров, их направление и распространение. Так руководители могут оперативно корректировать тактику ликвидации лесных пожаров", -добавил губернатор.

Напомним, с 17 июня в Тюменской области сняли запрет на посещение лесов, однако продолжает действовать особый противопожарный режим: по-прежнему запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем в лесах, на прилегающих территориях, на приусадебных участках.

За нарушение требований пожарной безопасности штрафы увеличены в 10 раз для физ. лиц и в 2 раза для юридических лиц. Если ущерб более 10 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность за повреждение лесов.

Юлия Карандашева