Жители Тюменского района будут меньше платить за водоснабжение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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После подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения тариф за услуги для жителей нескольких населенных пунктов Тюменского района станет меньше, сказал во время прямой линии глава региона Александр Моор.

Он отметил, что планируется подключить к центральному водоснабжению 15 населенных пунктов района по направлениям Салаирского, Ялуторовского и Московского трактов и 4 – к системе водоотведения. Это позволит обеспечить качественными услугами 33 и 14 тыс. жителей соответственно. Разрешится таким образом и проблема незаконного слива жидких бытовых отходов на рельеф в Тюменском районе.

"Важно, что реализация данных мероприятий происходит не только за счет привлечения бюджетных средств, но и с участием надежных частных операторов, которые обладают необходимыми компетенциями и ресурсами", - подчеркнул губернатор.

В Тюменской области заключено 13 концессионных соглашений в отношении объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения на общую сумму почти 29 млрд рублей. Из них почти 24 млрд рублей – средства концессионеров.

По словам Александра Моора, предстоит большая работа в Тобольске. Там в планах реконструкция Жуковской насосной фильтровальной станции, а также сетей снабжения и обеспечения централизованной системы водоотведения на левобережье.

Губернатор напомнил, что в регионе на системной основе развивают коммунальную инфраструктуру. Например, в Тобольске реконструировали Соколовский и Сумкинский водозаборы, в Тюмени – Велижанскую водоочистную станцию, построили водопровод к селам Каскара и Кулаково, идет строительство сетей для обеспечения водой сел Червишево и Анохино.

Инна Кондрашкина