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Александр Моор призвал жителей региона сообщать о незаконной вырубке леса

Политика, 18:19 21 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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О вырубке леса вокруг одного из сел губернатору Тюменской области сообщил в ходе прямой линии 21 июня пользователь социальной сети "Одноклассники" Николай Усольцев. Он отметил также, что взамен не было высажено ни одного дерева.

Глава региона напомнил, что согласно законодательству, вырубка леса должна сопровождаться лесовосстановлением на площади не менее площади вырубки.

"Например, в 2021 году площадь вырубки составила около пяти тысяч гектаров, а лесовосстановление прошло на площади восемь тысяч гектаров, - напомнил губернатор. - В 2022 году планируется восстановить семь тысяч гектаров".

Александр Моор призвал жителей региона сообщать о незаконных вырубках леса и в случаях, если не ведется лесовосстановление. "Все эти вопросы мы возьмем на контроль и разберемся в них", - добавил он.

Николай Ступников

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# Александр Моор , вырубка леса , лесовосстановление

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