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Строительство проблемного дома в ЖК "Москва" завершат к концу 2022 года

Губернатор, 18:25 21 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Дом в ЖК "Москва" по адресу ул. Новоселов, 113 в Тюмени введут в эксплуатацию в конце 2022 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии с жителями региона 21 июня.

"Застройщик привлекал средства дольщиков еще по старым правилам, без использования эскроу-счетов, количество заключенных договоров - 560. Первоначальным сроком ввода дома в эксплуатацию был конец 2020 года, но дом не строился, сроки сдвигались", — напомнил он.

Глава региона рассказал, что для того, чтобы достроить объект, привлекли компанию СБК по по договору подряда. Сейчас стройка идет активно.

Вера Коршунова

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# Александр Моор , прямая линия , стройка

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