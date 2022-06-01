В Тюменской области число получателей субсидий за ЖКУ вырастет с 1 июля

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Строительство школы в поселке Березняки начнется в 2023 году

В Тюменской области с 1 июля 2022 года снижен порог предоставления субсидии на оплату ЖКУ. Если расходы семьи превышает 20%, то на все превышение будет выплачиваться субсидия из бюджета. Ранее порог составлял 22%, сообщил губернатор Александр Моор во время прямой линии, отвечая на вопрос Алены Ивановой во ВКонтакте.

"Такая мера обеспечивает доступность жилищно-коммунальных услуг для всех граждан. Это решение очень важное и никто из нуждающихся не останется без помощи", - сказал Александр Моор.

Он отметил, что практически все коммунальные услуги в Тюменской области для населения сегодня стоят меньше фактической стоимости их производства.

"Повышение тарифов на коммунальные ресурсы – это всегда очень чувствительный вопрос, - пояснил он. - При принятии таких решений важно обеспечить баланс между платежными возможностями потребителей и объективными финансовыми потребностями ресурсно-снабжающих предприятий для производства этого коммунального ресурса, для оказания надежных и качественных услуг".

Например, для жителей Тюмени оплачивается 20% стоимости тепла, более 30% стоимости воды и более половины стоимости услуг водоотведения. "В целом по области из областного бюджета на субсидирование льготных тарифов в текущем году будет направлено около 6 млрд рублей", - подчеркнул губернатор.

Моор уточнил, что инфляция заметно влияет на все цены, в том числе и на производство коммунальных услуг. Ведь помимо текущего содержания коммунальной структуры необходимо осуществлять ее модернизацию, реконструкцию и новое строительство систем ресурсообеспечения с учетом развития территорий. Исходя из этого было принято решение об изменении размера платы за водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение в городе Тюмени на 14,9%.

"В цифрах это означает плюс 207 рублей за гигакалорию тепла, 5 рублей за кубометр воды и 3 рубля за кубометр водоотведения", - пояснил Александр Моор.

Отвечая на заявление Ирины Устюговой из Ялуторовска о том, что в их городе цены на ЖКХ в два, а то и в разы выше чем в Тюмени, губернатор рассказал о стандарте жилищно-коммунальных услуг, который введен в регионе с 1 апреля 2022 года.

"Для каждого муниципалитета стандарт жилищно-коммунальных услуг рассчитывается по усредненным тарифам, - сообщил глава региона. – Но есть поставщики, тарифы которых выше средних".

Губернатор привел пример среднестатистической семьи из трех человек, которая проживает в Тюмени в 2-комнатной квартире, площадью 54 кв метра. Ее совокупный доход составляет 50 тыс. рублей. Тепловую энергию в этот дом поставляет котельная, расположенная по ул. Тимофея Чаркова, тарифы ее значительно выше среднего по городу - 2 тыс 791 рубль.

"Объем потребления коммунальных услуг этой семьи составит – 11 тысяч 700 рублей. Стандарт мы установили 20%. От 50 тысяч - это составит 10 тысяч рублей. Именно такую сумму заплатит семья, - пояснил губернатор. – Все, что свыше 10 тысяч будет субсидировано из бюджета. И как бы не росли тарифы, что выше 20% совокупного дохода семьи будет субсидироваться".