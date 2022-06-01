Строительство школы в поселке Березняки начнется в 2023 году

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Строительство школы в п. Березняки начнется в 2023 году. Об этом, отвечая на вопросы жителей во время прямой линии, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Проектная документация разработана, она получила положительное заключение государственной экспертизы. К строительству образовательного учреждения приступим в 2023 году. Необходимые для этого средства будут предусмотрены в бюджете на 2023 и 2024 годы", - сообщил губернатор. Он добавил, что обычно срок возведения подобных объектов составляет полтора-два года.

Кроме того, на участке рядом с будущей школой уже возводится новый детский сад. Его открытие запланировано на 2023 год.

"Когда мы строили детский сад, то проводили к нему инфраструктуру с расчетом, что рядом, на соседнем участке, будет и школа", - добавил Александр Моор.

Вопросы о строительстве школы и детского сада поступили и от жителей мкрн ММС Тюмени. Губернатор рассказал, что здесь работа также ведется. Новая школа в ММС откроет свои двери уже в 2024 года, а в 2023 году здесь начнется возведение детского сада.

Любовь Голышева