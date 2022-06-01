Тюменская область инициировала запрет на строительство котельных для домов в зоне эффективного теплоснабжения

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Тюменская область выступила с инициативой о запрете застройщикам строить котельные для домов, если они находятся в зоне эффективного теплоснабжения. Предложение направлено в Минстрой, сообщил в ходе прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы жителей новых кварталов областной столицы о повышенных тарифах частных котельных.

На прямую линию поступило более 25 вопросов, которые касаются разницы в тарифах на теплоснабжение от частных компаний и централизованной сетевой компании. Разница доходит до одной тысячи рублей.

"Большая часть потребителей Тюмени получают тепловую энергию от сетей УСТЭК. Ее поставляют ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, на которых производится комбинированная выработка энергии. То есть вырабатываются и электрическая, и тепловая энергия. При таком подходе тепло стоит дешевле. Напомню, что средний тариф по УСТЭК – 1 тысяча 600 рублей за 1 Гкал", - уточнил руководитель региона.

Вместе с тем застройщики на этапе строительства домов могут самостоятельно решать, подключаться ли к центральной системе или строить собственные котельные. Если дом строится за радиусом эффективного теплоснабжения ТЭЦ, то решение обосновано. При обратной ситуации получается, что в будущем жильцы такого дома будут платить существенно больше за тепло.

"Считаю, что в зоне эффективного теплоснабжения должен быть введен запрет на строительство частных котельных. Такое предложение, исходя из интересов потребителей, от Тюменской области было направлено в Минстрой России", - рассказал Александр Моор.

Глава региона также посоветовал тюменцам, которые покупают квартиры в новостройках, интересоваться у застройщика, какая организация будет поставлять коммунальные услуги и по какому тарифу. Такую информацию может представить и департамент по тарифной политике Тюменской области.

Оксана Корнеенкова