Пилотный проект по внедрению раздельного сбора ТКО продолжает работать в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Пилотный проект по внедрению раздельного сбора ТКО запустили в Тюмени в декабре 2021 года. В городе размещено 70 урн для сортировки мусора.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии с жителями региона.

Урны для раздельного сбора стоят в 52 тюменских школах, в девяти зданиях органов исполнительной власти. Также региональный оператор приобрел и установил такие урны в девяти крупных торговых центрах города и торговых сетях "О'Кей" и "Лента". При сборе предусмотрено деление на фракции: бумага, пластик, стекло, металл, не сортируемые отходы. Вывоз отходов организован разными мусоровозами с условием исключения его смешивания.

"Посмотрим, как покажет себя этот проект. По его итогам будем принимать решение о его расширении, в том числе и в жилом секторе", - добавил Александр Моор.

Добавим, каждый может сдать отходы стекла в специализированную организацию. Перечень организаций размещен на официальном портале государственной власти Тюменской области в разделе "Экология" в рубрике "Обращение с отходами производства и потребления".

Юлия Карандашева