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Александр Моор рассказал об обеспечении детей приборами мониторинга глюкозы

Политика, 18:45 21 июня 2022

пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики | Фото: пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики

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424 ребенка в Тюменской области обеспечены в настоящее время системами непрерывного мониторинга глюкозы, всего в регионе более 500 маленьких пациентов с сахарным диабетом. Об этом глава региона Александр Моор рассказал во время прямой линии 21 июня.

Напомним, что в ходе прямой линии в 2021 году Александр Моор поручил областному департаменту здравоохранения проработать данный вопрос и представить решение о выделении необходимых средств, чтобы обеспечить каждого маленького пациента прибором непрерывного мониторинга глюкозы.

Во время прямой линии 21 июня пользователь Екатерина Букина сообщила губернатору об ограничении в выдаче аппаратов при норме сахара в диапазоне менее 70%.

"Согласно федеральным медицинским рекомендациям никаких ограничений быть не может, а мониторинг и необходим для своевременного реагирования, - заметил Александр Моор. - Прошу вас сообщить свои координаты для оперативного решения проблемы".

Николай Ступников

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# Александр Моор , сахарный диабет

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