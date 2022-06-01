Губернатор поблагодарил тюменцев, помогающих жителям Краснодона

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Губернатор Александр Моор поблагодарил всех неравнодушных тюменцев, которые откликаются на беды Донбасса. На прямую линию поступило несколько вопросов об организации пунктов приема помощи жителям Краснодона.

Он отметил, что на освобожденных территориях налаживается мирная жизнь и российские регионы принимают в этом активное участие и Тюменская область не исключение. "На этих территориях есть экономический потенциал, который будет развиваться, а сейчас, конечно, нужна помощь, - пояснил Александр Моор. – Передать гуманитарную помощь для жителей Краснодона можно через пункты которые работают во всех муниципальных образованиях региона с февраля этого года. Там принимается помощь и от населения, и от предпринимателей, и от организаций".

Сейчас, прежде всего, требуются вещи первой необходимости - средства гигиены для взрослых и детей, средства индивидуальной защиты, одноразовая посуда, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника и приборы, продукты питания, но только с длительным сроком хранения, в том числе детское питание, бутилированная вода. Принимаются денежные пожертвования на специальный благотворительный счет открытый в региональном центре "Семья". Реквизиты этого счета размещены на сайте центра, на сайте департамента социального развития Тюменской области.

Борис Олейник