В Тюменской области стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей

| Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ | Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

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Александр Моор предложил выплачивать по 100 тыс. рублей стобалльникам ЕГЭ. Об этом он сообщил в ходе прямой линии 21 июня.

"Это будет хорошая добавка к семейному бюджету. Тем более, уверен, что ребята будут поступать в высшие учебные учреждения. И если не удастся пройти на бюджетное место, то этими деньгами они смогут частично оплатить свое обучение. Думаю, они достойны этого. Их труд и усилия должны быть вознаграждены", - подчеркнул глава региона.

Соответствующее поручение о подготовке необходимой нормативной базы уже дано департаменту образования и науки Тюменской области.

Александр Моор также рассказал о результатах сдачи первых ЕГЭ в Тюменской области. Уже сейчас в регионе есть 39 стобалльных результатов. А ученица средней школы № 31 из Ишима Асель Исалимова стала первой 200-балльницей. Она набрала максимальное количество баллов по русскому языку и истории.

"Это наш настоящий золотой фонд", - добавил губернатор.

Любовь Голышева