Александр Моор: сносить дома в Городище не будут

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Никаких решений о комплексном развитии Городища и сноса домов на данной территории ни администрацией города, ни правительством Тюменской области не принималось, подчеркнул во время прямой линии глава региона Александр Моор.

Он развеял обеспокоенность жителей центральной части Тюмени предполагаемым сносом их домов.

"Безусловно, мы стремимся к тому, чтобы Тюмень, как любой областной центр, улучшал свои общественные пространства. В центре города есть частный сектор, который объективно не соответствует понятиям о современном городе. Но подходить к принятию таких решений мы будем вдумчиво, осторожно, с учетом интересов жителей", - отметил губернатор.

Необходимо дать толчок развитию новой архитектуры, комплексной комфортной городской застройки, добавил Александр Моор. Для этого на федеральном уровне был принят закон о комплексном развитии территорий, в рамках которого в Тюмени заключили два договора, связанных с расселением из ветхого аварийного жилья, в том числе нескольких домов на Лесобазе. Городище в этих документах не фигурирует.

Инна Кондрашкина