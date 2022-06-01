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Погорельцев из Бердюжского района поселили в муниципальном жилье

Губернатор, 19:00 21 июня 2022

скриншот видео трансляции прямой линии | Фото: скриншот видео трансляции прямой линии

Далее в сюжете Александр Моор ответил на 39 вопросов жителей Тюменской области за полтора часа

Двум семьям погорельцев из д. Глубокое Бердюжского района предоставили муниципальное жилье. Об этом сообщил о время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопрос от земляков, переживающих за судьбу односельчан.

"16 апреля в деревне Глубокое произошел пожар, в результате которого уничтожены жилые дома, в том числе и перечисленных в вопросе прямой линии семей. Они проживали в муниципальном жилье. 15 июня с гражданами заключили договоры социального найма", - прокомментировала, присоединившаяся по видеоконференцсвязи к прямой линии заместитель главы Бердюжского района Наталья Уколова.

Получается, что теперь всем семьям, пострадавшим при пожаре жилье предоставлено, резюмировал Александр Моор.

Оксана Корнеенкова

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# Александр Моор , жилье , поддержка

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