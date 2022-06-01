Александр Моор ответил на 39 вопросов жителей Тюменской области за полтора часа

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

На 39 вопросов жителей Тюменской области ответил губернатор Александр Моор за полтора часа "Прямой линии". Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Они касались газификации, благоустройства, ЕГЭ, долевого строительства и других тем.

"Всего к нашему эфиру вы прислали около 1 тысячи 400 вопросов. На каждый будет дан ответ", - пообещал Александр Моор.

Он отметил, что общение с гражданами в таком формате уже стало привычным, ведь прямая линия проходит в девятый раз. Глава региона поблагодарил земляков за активность и неравнодушие.