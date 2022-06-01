  • 22 июня 202222.06.2022среда
  • USD54,7081
    EUR57,4566
  • В Тюмени 12..14 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

50% товаров в торговых сетях региона произведены в Тюменской области

Губернатор, 10:23 22 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 50% ассортимента торговых сетей представлено местными производителями. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии.

"Мы продолжаем работать с торговыми сетями, чтобы на их полках были максимально представлены в ассортименте наши местные товаропроизводители. На сегодня это 50 процентов. А сами тюменские товаропроизводители, находясь с нами в диалоге, регулируют наценку на свои товары", - прокомментировал глава региона вопросы, касающиеся контроля цен.

При этом, областное правительство по-прежнему ведет мониторинги цен на товары первой необходимости и по обеспечению в магазинах запасов продуктов и промтоваров, перечень которых утвержден Минпромторгом.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , прямая линия , тюменские товаропроизводители , цены

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 22.06.2022Владимир Якушев: 22 июня 1941 года – скорбный день в истории страны
10:23 22.06.202250% товаров в торговых сетях региона произведены в Тюменской области
09:29 22.06.2022В День памяти и скорби Александр Моор обратился к жителям Тюменской области
00:59 22.06.2022Огненную картину торпедного катера "Комсомолец" зажгли в Тюмени в память о героях Великой Отечественной войны