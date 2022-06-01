50% товаров в торговых сетях региона произведены в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 50% ассортимента торговых сетей представлено местными производителями. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии.

"Мы продолжаем работать с торговыми сетями, чтобы на их полках были максимально представлены в ассортименте наши местные товаропроизводители. На сегодня это 50 процентов. А сами тюменские товаропроизводители, находясь с нами в диалоге, регулируют наценку на свои товары", - прокомментировал глава региона вопросы, касающиеся контроля цен.

При этом, областное правительство по-прежнему ведет мониторинги цен на товары первой необходимости и по обеспечению в магазинах запасов продуктов и промтоваров, перечень которых утвержден Минпромторгом.

Оксана Корнеенкова