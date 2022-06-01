В Тюменской области более двух тысяч семей получили выплаты к юбилею совместной жизни

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Более 2 тыс. супружеских пар из Тюменской области получили выплаты к юбилею совместной жизни, начиная с марта 2022 года. Их общая сумма превысила 53 млн рублей, сообщил во время прямой линии губернатор региона Александр Моор.

"На прошлой прямой линии мне поступил вопрос о выплатах к полувековому юбилею совместной жизни. И тогда я поддержал предложение и дал поручение проработать этот вопрос", - напомнил он.

Глава субъекта пояснил, что единовременная выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат, начиная с золотой свадьбы. Чтобы ее получить супруги должны иметь российское гражданство и проживать в Тюменской области не менее пяти лет на момент обращения.

Размеры выплат на семейную пару составляют 20 тыс. рублей к 50-летию супружеской жизни, 25 тыс. – к 55-летию, 30 тыс. рублей - в связи с 60-летним юбилеем, 35 тыс. рублей – к 65-летию, 40 тыс. рублей – к 70-летию и 45 тыс. рублей – к 75-летнему юбилею супружеской жизни.

Подать документы на выплату может один из супругов не ранее чем за месяц до наступления юбилейной даты и не позднее 12 месяцев после нее. Заявления принимаются в МФЦ, на портале госуслуг и в органах социальной защиты населения.

Любовь Голышева