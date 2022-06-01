200 тысяч рублей пытались украсть у тюменской пенсионерки мошенники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

65-летняя тюменка не поверила мошенникам и сохранила деньги. Они пытались украсть у нее 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Пенсионерка обратилась в городской отдел полиции и рассказала, что ее пытались обмануть телефонные мошенники. Ей на домашний телефон позвонил неизвестный. Он сообщил, что ее дочь спровоцировала ДТП, и теперь на реабилитацию второй участницы аварии необходимы деньги. Заявительница не поверила собеседнику и стала задавать уточняющие вопросы о происшествии. В ответах незнакомец путался. Бдительная женщина прекратила разговор и обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Полиция пытается установить личности подозреваемых и задержать их.