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Тюменца приговорили к 8 годам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков

Происшествия, 12:39 23 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35-летнего тюменца приговорили к 8 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе 2022 года мужчина в Интернете вступил в сговор с неизвестным, чтобы заработать на распространении наркотиков. Обвиняемый расфасовал ранее купленный товар и оборудовал 10 тайников для его последующей продажи. Полицейские выявили и пресекли незаконную деятельность в феврале 2022 года, когда тюменец делал очередные тайники. У него изъяли более 30 гр наркотика.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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# наркотики , прокуратура Тюменской области

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