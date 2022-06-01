Житель Тюменской области украл восемь велосипедов

| Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД РФ | Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД РФ

Восемь велосипедов похитил житель с. Ярково. Кражи подозреваемый совершал в деревнях и селах Тобольского и Ярковского районов. 47-летний мужчина был задержан при попытке продать краденый транспорт в с. Дегтярева, сообщает Тобольский межмуниципальный отдел МВД РФ.

Общая сумма ущерба, причиненного собственникам велосипедов, составила 76 тыс. рублей. Похищенное злоумышленник продавал незнакомым лицам, а на вырученные денежные средства покупал алкоголь и продукты. Все похищенные велосипеды изъяты и возвращены владельцам. Также устанавливается причастность мужчины к кражам в Тюменском районе.