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Два ребенка отравились беленой в Ишиме

Происшествия, 18:48 23 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два мальчика 2014 и 2012 г. р. отравились беленой в Ишиме, сообщает пресс-служба ишимской областной больницы №4.

22 июня вечером на станцию скорой помощи Ишима поступил вызов. Звонивший рассказал, что у ребенка жалобы на головную боль, головокружение, сонливость, сухость во рту и расширенные
зрачки. На место выехала машина скорой помощи. Двое мальчиков попробовали семена ядовитого растения – белены. Фельдшера промыли желудки детям через зонд. Состояние одного ребенка стало ухудшаться, поэтому детей госпитализировали.

В течение суток они находились в отделении реанимации под наблюдением врачей. На утро состояние мальчиков стабилизировалось, их перевели в детское
соматическое отделение.

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# Ишим , отравление

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