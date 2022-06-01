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Владимир Якушев: у многих компаний сегодня появилось "окно возможностей"

Политика, 17:10 24 июня 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

У многих компаний сегодня появилось "окно возможностей" расширяться, увеличивать объемы поставок. Об этом полномочный представитель Президента Владимир Якушев заявил в ходе совещания с нефтехимиками и машиностроителями УФО в Тобольске.

Использование высокотехнологичной продукции предприятий Уральского федерального округа в интересах нефтехимической отрасли обсуждали также губернатор Тюменской области Александр Моор, член Совета Российского союза химиков Дмитрий Конов, гендиректор ПАО "СИБУР Холдинг" Михаил Карисалов, представители региональной власти и предприятий.

"Оборудование предприятий УФО востребовано в нефтехимической отрасли. Качество высокое, взаимодействие между секторами выстроено эффективно. Однако нефтехимической и машиностроительной отраслям предстоит решить ещёе немало задач по импортозамещению. Потенциал у предприятий регионов большой", - отметил Владимир Якушев. - Реализовать потенциал позволит командная, слаженная работа всех отраслей промышленности и органов власти".

Эксперты отметили, что предстоит проделать большую работу по объединению усилий всех российских производителей в части создания закупочных союзов и налаживания новых логистических маршрутов. В приоритете - обеспечение необходимыми ресурсами проектов по строительству и модернизации производств, поиск решений на базе отечественных технологий и компонентов.

Участники встречи также осмотрели экспозицию промышленных предприятий УрФО, у которых накоплен большой опыт эффективного взаимодействия с нефтегазохимиками.

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# Владимир Якушев , промышленность , Тобольск

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