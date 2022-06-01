Александр Моор поздравил с 70-летием первого губернатора Ямала

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

С 70-летним юбилеем Александр Моор поздравил Почетного гражданина Тюменской области, первого губернатора Ямала Юрия Неёлова.

Глава региона напомнил, что Юрий Васильевич руководил Ямало-Ненецким автономным округом 16 лет.

"Благодаря Юрию Неёлову и его команде Ямал стал таким, каким мы его знаем сейчас – благополучным и прогрессивным. Он создал крепкую и надежную основу для стремительного развития территории", - отметил Александр Моор.

Добавим, что Юрий Неёлов – один из авторов программы "Сотрудничество", которая связывает Тюменскую область и северные автономные округа.

"Любовь и уважение земляков - самая высокая оценка его труда", - написал в своем Telegram-канале Александр Моор.