На диспансерном учете с диагнозом витилиго состоят 49 тюменцев

В Областном кожно-венерологическом диспансере в Тюмени на учете состоят 49 человек с диагнозом витилиго. Во Всемирный день витилиго, 25 июня, специалисты диспансера рассказали, как возникает это заболевание и какие меры профилактики таким пациентам стоит соблюдать.

Витилиго — хроническое заболевание кожи, которое может начаться в любом возрасте, но чаще — до 20 лет. На различных участках тела появляются четко ограниченные молочно-белые пятна, обесцвечиваются волосы. Причины разные: из-за воздействий лекарственных, химических веществ, нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов, а также после воспалительных и некротических процессов на коже.

Заболевание требует комплексного лечения, включающего медикаменты и физиотерапию. Метода, который бы помог избавиться от проблемы навсегда, пока не существует. Но регулярное лечение позволяет значительно замедлить процесс распространения очагов, предупредить появление новых пятен и уменьшить уже существующие.

Методы профилактики витилиго — избегать стрессовых ситуаций, не травмировать кожу, избегать интенсивного ультрафиолетового облучения, при солнечной погоде защищать поражённую кожу фотозащитными средствами.

Специалисты отмечают: если на коже появились светлые пятна, нужно сразу идти к дерматологу, чтобы исключить нежелательные заболевания и своевременно назначить лечение.