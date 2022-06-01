Участники проекта "Всети 2.0" сняли ролик о проблеме бездомных животных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальный видеоролик "Бедняга" о проблеме бездомных животных в России сняли участники проекта "Всети 2.0" в Ишиме. Ключевой посыл видео: каждое животное — не игрушка, и если человек взял на себя ответственность за живое существо, он должен приложить усилия, чтобы сделать его счастливым.

В ролике судьба животного отражена его глазами: питомец проходит путь от щенка, выброшенного на улицу, до новых хозяев, принявших его в свою семью, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Сюжет зациклен: даже после того, как приютили одну собаку, ролик заканчивается другим бездомным животным.