  • 25 июня 202225.06.2022суббота
  • USD53,3234
    EUR55,9640
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Участники проекта "Всети 2.0" сняли ролик о проблеме бездомных животных

Общество, 09:34 25 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальный видеоролик "Бедняга" о проблеме бездомных животных в России сняли участники проекта "Всети 2.0" в Ишиме. Ключевой посыл видео: каждое животное — не игрушка, и если человек взял на себя ответственность за живое существо, он должен приложить усилия, чтобы сделать его счастливым.

В ролике судьба животного отражена его глазами: питомец проходит путь от щенка, выброшенного на улицу, до новых хозяев, принявших его в свою семью, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Сюжет зациклен: даже после того, как приютили одну собаку, ролик заканчивается другим бездомным животным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бездомные животные

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:01 25.06.2022Тюменской молодежи напомнят о профилактике наркомании
10:00 25.06.2022Александр Моор: Тобольск — родной город для многих выдающихся людей
09:34 25.06.2022Участники проекта "Всети 2.0" сняли ролик о проблеме бездомных животных
08:42 25.06.2022На диспансерном учете с диагнозом витилиго состоят 49 тюменцев