В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту похищения 4-летней девочки

| Фото: СУ СКР по Тюменской области | Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1984 года рождения, которая подозревается в похищении малолетнего ребенка.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, инцидент произошел 24 июня около десяти часов вечера. Женщина увела 4-летнего ребенка из многоквартирного жилого дома по улице Харьковской обманом — под предлогом проводить девочку домой. Злоумышленница незаконно удерживала ребенка у себя дома до момента задержания.

"Личность женщины была установлена в ходе следственных действий, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.