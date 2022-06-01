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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск скрывавшийся от погони водитель влетел в столб

Происшествия, 09:23 26 июня 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожный инцидент произошел на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ночью 26 июня. Скрывавшийся от преследования автоинспекторов тоболяк на "Ладе", который не остановился по их требованию, въехал в столб.

"Права управления транспортом автомобилист не имеет. Рассказал, что ездил по городу и пил пиво", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Всего за эти выходные в Тобольске сотрудники ГИБДД задержали семь пьяных водителей.

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# ДТП , пьяные водители

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