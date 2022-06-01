На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск скрывавшийся от погони водитель влетел в столб

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожный инцидент произошел на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ночью 26 июня. Скрывавшийся от преследования автоинспекторов тоболяк на "Ладе", который не остановился по их требованию, въехал в столб.

"Права управления транспортом автомобилист не имеет. Рассказал, что ездил по городу и пил пиво", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Всего за эти выходные в Тобольске сотрудники ГИБДД задержали семь пьяных водителей.