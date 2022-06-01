"Морфология улиц" ищет волонтеров

| Фото: группа "Морфология улиц" Вконтакте | Фото: группа "Морфология улиц" Вконтакте

Международный проект паблик-арта "Морфология улиц" в Тюмени набирает волонтеров. В июле они примут участие в создании муралов и инсталляций вместе с российскими художниками, снимут видео, фото, напишут статьи для социальных сетей.

Стать волонтерами могут тюменцы от 18 лет и старше. Образовательная программа для волонтеров состоится 30 июня и 1 июля в мультицентре "Контора пароходства".

Все, кто пройдут отбор, посетят кэмп с серией лекций от экспертов из медиа и стрит-арта, побывают на мастер-классе по мобильной съемке, прогуляются по Тюмени и изучат настенные рисунки, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".