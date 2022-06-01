В усадьбе Колокольниковых обучат декору посуды и расскажут об истории чая

| Фото: группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте | Фото: группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте

Мастер-классы "Чайница-конфетница", на которых тюменцы научатся декорировать этот предмет обихода, стартуют в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) в Тюмени со 2 июля.

На занятии участники смогут самостоятельно декорировать деревянную форму для хранения чая и конфет в технике декупажа, украсить ее яркими элементами.

Гостей познакомят с традициями чаепития и основами чайного этикета, расскажут о судьбе одной из крупнейших тюменских купеческих династий, которая сколотила капитал на чайной торговле, и о дороге чая из Китая в Россию, которую назвали Великим чайным путем.

Мастер-классы будут проходить по 24 сентября каждую субботу в 16 часов. Стоимость участия — 350 рублей. Возрастная категория: 6+.