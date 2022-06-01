Тюменская "Юнона" насчитывает более 600 участников

| Фото: группа "Юнона" ВКонтакте | Фото: группа "Юнона" ВКонтакте

Большая многодетная семья со своими традициями и устоями – настоящая гордость России. Об этом заявил региональный координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Алексей Салмин на подведении итогов работы общественной организации "Юнона".

Тюменская региональная общественная организация многодетных и успешных мам "Юнона" создана меньше года назад. Проект направлен на возрождение института многодетной семьи и популяризации моды на многодетность в России.

За год существования общественной организации были открыты районные отделения "Юноны" в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске, а также в Вагайском и Абатском районе. Организация насчитывает свыше 600 участников, которые активно вовлечены в общественную деятельность.

Открытие отделений в муниципалитетах, по словам Алексея Салмина, позволяет многодетным мамам выстроить прямой контакт с руководителями и кураторами организации, своевременно узнавать актуальные меры поддержки, делиться опытом материнства, активно принимать участие в жизни области, вдохновлять своим примером молодое поколение.

"Дети в многодетных семьях, как правило, растут трудолюбивыми, воспитанными, добрыми,- отметил он. - Именно поэтому большая многодетная семья со своими традициями и устоями – настоящая гордость России!"