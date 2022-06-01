Пассажирский автобус сгорел на трассе в Исетском районе

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о пожаре в пяти километрах от села Исетское поступило в экстренные службы 26 июня в 13 часов 42 минуты. На трассе загорелся пассажирский автобус, следовавший из Тюмени в Курган.

"В результате происшествия погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован. На тушение пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

22 пассажира убыли в село Исетское попутным автотранспортом.