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Пассажирский автобус сгорел на трассе в Исетском районе

Происшествия, 14:54 26 июня 2022

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о пожаре в пяти километрах от села Исетское поступило в экстренные службы 26 июня в 13 часов 42 минуты. На трассе загорелся пассажирский автобус, следовавший из Тюмени в Курган.

"В результате происшествия погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован. На тушение пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

22 пассажира убыли в село Исетское попутным автотранспортом.

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# автобусы , пожар

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