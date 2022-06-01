На тюменца, втайне оформившего займ на сожительницу, завели уголовное дело

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Тюмени 1998 года рождения, который подозревается в мошенничестве. Мужчина втайне от своей девушки оформил на нее микрозайм.

В полицию обратилась жительница Тюмени 1999 года рождения, которой поступали звонки с требованием погасить долг по микрозайму, хотя она его не оформляла. Сумма долга составляла 14 тыс. рублей.

"Доставленный в отдел полиции гражданин пояснил полицейским, что воспользовался доверием подруги: получил ее паспортные данные и через интернет оформил займ. Деньгами молодой человек распорядился по своему усмотрению", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество". В настоящее время мужчина арестован за ранее совершенное преступление.