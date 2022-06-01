Тюменских sup-бордистов спасли в районе острова Веры на Тургояке

| Фото: Центр ГИМС по Челябинской области | Фото: Центр ГИМС по Челябинской области

11 тюменцев, попавших в в беду на оз. Тургояк в Челябинской области, спасли инспекторы ГИМС 26 июня. Около 15 часов 30 минут на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о sup-бордистах, терпящих бедствие в районе острова Веры.

На помощь спортсменам также подошел и преподаватель "Школы Флагман", который неподалеку обучал будущих судоводителей.

Как сообщает Центр ГИМС по Челябинской области, туристы, некоторые из которых были без спасательных жилетов, дошли до середины Тургояка, когда поднялся шторм. Спасатели помогли им покинуть "доски" и подняться на борт патрульного катера и судна "Школы Флагман". Благодаря слаженным действиям участников операции были спасены все 11 туристов.