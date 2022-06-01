В Тюменской области сокращается задолженность по зарплате

admtyumen.ru admtyumen.ru

Сотрудникам восьми предприятий Тюменской области возвращены долги по заработной плате – им выплачены 12 млн 900 тыс. рублей. Общая сумма задолженности составляет 66 млн 600 тыс. рублей, сообщил губернатор Александр Моор на заседании региональной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.

"Задолженность зафиксирована в 16 организациях, - пояснил губернатор. - Основные причины – нестабильное финансовое состояние предприятия, несвоевременная оплата договоров контрагентами, недостаток собственных оборотных средств. В конечном итоге такая ситуация нередко приводит к банкротству".

Выявление задолженности и организация мер по ее погашению остается, по словам губернатора, приоритетным направлением в работе органов исполнительной власти и контролирующих структур. "При организации работы с проблемными организациями правительство Тюменской области рассматривает, в том числе возможность оказания государственной поддержки, проводится поиск и привлечение инвесторов, где это возможно", – сообщил он.

Наибольшая сумма задолженности – более 55 млн рублей, по данным директора областного департамента труда и занятости Александра Сидорова, – приходится на 11 организаций, которые находятся в процедуре банкротства. Все организации, имеющие задолженность по заработной плате, находятся под контролем прокуратуры и трудовой инспекции. Участники рабочей группы договорились более оперативно обмениваться информацией, усилить координацию, это должно повысить оперативность принятия решений.

"Просроченная задолженность, несвоевременная выплата заработной платы – это повод для негативного развития социальной обстановки. Мы этого допустить не можем. По предприятиям-должникам продолжим принимать все необходимые меры для взыскания средств для выплаты заработной платы. Нужно внимательно следить за появлением новых сообщений, чтобы не допустить увеличения просроченной зарплаты перед нашими земляками", – подчеркнул губернатор.