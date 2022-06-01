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Тюменский инженерный центр нефтегазопромыслового оборудования стал резидентом Сколково

Экономика, 15:13 27 июня 2022

скриншот видео инженерного центра "ПФЗ" | Фото: скриншот видео инженерного центра "ПФЗ"

Тюменский инженерный центр нефтегазопромыслового оборудования "ПФЗ" стал резидентом Сколково. В компании создали прибор "ИДИМ 772", который позволит в режиме реального времени с высокой точностью наблюдать за спуско-подъемными операциями при выполнении ремонтов скважин, сообщили в Тюменском технопарке.

"Разработка инженерного центра, который является резидентом Тюменского технопарка в сфере цифровизации производственных процессов в нефтяной и газовой промышленности высоко оценили эксперты и включили в кластер энергоэффективных технологий", - уточнили в технопарке.

Получив статус участника, предприятие сможет пользоваться всеми сервисами инновационного центра Сколково: налоговыми и таможенными льготами, грантовыми и менторскими программами, а также другими мерами поддержки, при этом находясь в Тюмени.

Проконсультироваться по получению резиденства в Сколково можно в Тюменском технопарке по телефону: 8 (3452) 534-000 (доб. 1085), эл. почте: MatrosovaAA@72to.ru.

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# нефтегазовое оборудование , промпроизводство , Сколково , тюменский технопарк

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