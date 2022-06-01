Улица Амурская в Тюмени будет закрыта для проезда до 3 августа
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До 3 августа продлено ограничение на движение транспорта по дороге на ул. Амурской в Тюмени, сообщает городская администрация.
Напомним, на участке автомобильных дорог в районе пересечения Амурской и Новосибирской идет реконструкция водопровода.
Пути объезда: улицы Магнитогорская, Транспортная и Парковая. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила движения.