Улица Амурская в Тюмени будет закрыта для проезда до 3 августа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 3 августа продлено ограничение на движение транспорта по дороге на ул. Амурской в Тюмени, сообщает городская администрация.

Напомним, на участке автомобильных дорог в районе пересечения Амурской и Новосибирской идет реконструкция водопровода.

Пути объезда: улицы Магнитогорская, Транспортная и Парковая. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила движения.