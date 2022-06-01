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Улица Амурская в Тюмени будет закрыта для проезда до 3 августа

Общество, 17:25 27 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 3 августа продлено ограничение на движение транспорта по дороге на ул. Амурской в Тюмени, сообщает городская администрация.

Напомним, на участке автомобильных дорог в районе пересечения Амурской и Новосибирской идет реконструкция водопровода.

Пути объезда: улицы Магнитогорская, Транспортная и Парковая. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила движения.

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# ограничение движения

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