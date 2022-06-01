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В Тюмени следователи заинтересовались видео, на котором женщина дает ребенку курить электронную сигарету

Происшествия, 17:28 27 июня 2022

Доследственную проверку организовали следственные органы СК РФ по Тюменской области из-за видео, на котором женщина дает покурить электронную сигарету малолетнему ребенку. Видео засняли очевидцы на автобусной остановке в Тюмени и опубликовали его в социальных сетях.

"Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление личности женщины, а также всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания малолетнего", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

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# дети , проверка

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