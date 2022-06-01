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Две тюменские сборные открыли победами летний сезон мотогонок

Спорт, 12:59 28 июня 2022

пресс-служба департамента по спорту Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту Тюмени

Две тюменские сборные спортшколы "Старт XXI век" заняли первое и второе места в командном зачете в соревнованиях по мотоспорту. На третьем месте - сборная "Застава Ермака" из Омской области, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту.

На мототрек вышли около 60 спортсменов в возрасте от 5 до 60 лет из Тюменской, Курганской, Свердловской и Омской областей.

Первыми официальными соревнованиями в рамках летнего многоэтапного чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту в дисциплинах суперкросс, а также второго этапа Кубка федерации мотоциклетного спорта Тюменской области спортсмены открыли сезон летних официальных мероприятий по мотоспорту.

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# мотоспорт

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