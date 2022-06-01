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Тюменку, похитившую ребенка, оставили в СИЗО до 24 августа

Происшествия, 12:37 28 июня 2022

СУ СК РФ Тюменской области | Фото: СУ СК РФ Тюменской области

До 24 августа останется в СИЗО жительница Тюмени, обвиняемая в похищении ребенка, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, вечером 24 июня женщина обманом увела четырехлетнюю девочку из многоквартирного дома по ул. Харьковской к себе домой, где незаконно удерживала ее до своего задержания.

В отношении женщины 1984 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Похищение малолетнего", отмечают в СУ СК РФ Тюменской области. Расследование продолжается.

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# похищение , уголовное дело

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