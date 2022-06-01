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Более тысячи жителей Тюменской области побывали на "Музыкальной экспедиции"

Общество, 13:10 28 июня 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более 1 тыс. жителей Тюменской области посетили концертные площадки фестиваля "Музыкальная экспедиция", сообщает информационный центр регионального правительства.

С 21 по 25 июня артисты дали пять концертов под открытым небом в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, поселках Московский и Винзили Тюменского района. Завершающее выступление состоялось в Тобольске в день его 435-летия.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер напомнила, что "Музыкальная экспедиция" стала частью фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

"География фестиваля "Лето в Тобольском кремле" расширяется. Участвуют в нем как тюменские коллективы, так и приглашенные артисты из других городов. Получился масштабный фестиваль. Такую программу будем планировать и на следующий год. Ожидаем, что общее посещение всех фестивальных программ составит не менее 10 тысяч человек", - прокомментировала она.

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" продолжается. Его финальным аккордом станет премьера оперы М. Глинки "Жизнь за царя", которая состоится 2 июля у стен Тобольского кремля.

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