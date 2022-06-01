Стоимость бензина в Тюменской области в мае выросла на 0,4%

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Стоимость бензина в Тюменской области в мае 2022 года выросла на 0,4%, сообщает Росстат.

В целом по России средние потребительские цены на бензин в мае по сравнению с апрелем снизились на 0,2%. Снижение цен на бензин в среднем на 0,3% зафиксировали в 20 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Коми (на 4,4%) и в Тыве (на 3,5%).

По данным Росстата, в мае производители бензина понизили оптовые цены на 10%.

За год цены на бензин в России выросли на 5,3%.