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Александр Моор: у речного флота тюменского региона славная история

Губернатор, 10:09 03 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У речного флота тюменского региона славная история, которая напрямую связана с освоением Севера, реализацией масштабных проектов государственной важности.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов речного флота с профессиональным праздником.

Как отметил глава региона, в условиях отсутствия инфраструктуры, автомобильных дорог и железнодорожного сообщения именно речники стали главными проводниками в доставке разнообразных грузов, необходимых для стремительного развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири, бурного строительства, обустройства и снабжения северных городов и поселков.

"В этот день особые слова признательности звучат в адрес ветеранов отрасли. Вы заложили традиции, работали с полной самоотдачей и щедро передавали свои знания и мастерство новому поколению речников. И сегодня внутренний водный транспорт выполняет важнейшую миссию по доставке грузов и людей, особенно в удаленные территории. Желаю всем вам здоровья, благополучия, хорошей погоды и удачной навигации!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , речной флот

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