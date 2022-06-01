  • 30 июня 202230.06.2022четверг
  • USD51,1580
    EUR53,8580
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменец отработает пять месяцев за фиктивную прописку 10 иностранцев

Происшествия, 16:52 30 июня 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Пять месяцев исправительных работ получил житель Тюмени, предоставивший фиктивную прописку 10 иностранцам, сообщает УФССП по Тюменской области.

32-летнему мужчине, прописавшему мигрантов в своей трехкомнатной квартире, был назначен штраф в размере 120 тыс. рублей с возможностью рассрочки - ежемесячно он мог выплачивать по 5 тыс. рублей.

В марте должник прекратил оплачивать штраф и судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене наказания. Судья назначил гражданину пять месяцев исправительных работ.

В случае уклонения от работ суд может заменить наказание на лишение свободы сроком от 2 до 3 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исправительные работы , мигранты , фиктивная регистрация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:25 30.06.2022В Тюмени у лесополосы задержали наркоторговцев
16:52 30.06.2022Тюменец отработает пять месяцев за фиктивную прописку 10 иностранцев
16:30 30.06.2022Тюменский бизнесмен задолжал работникам своей фирмы два миллиона рублей
16:08 30.06.2022Водитель и трое пассажиров машины медслужбы пострадали в аварии на трассе Тюмень — Омск