Тюменец отработает пять месяцев за фиктивную прописку 10 иностранцев

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Пять месяцев исправительных работ получил житель Тюмени, предоставивший фиктивную прописку 10 иностранцам, сообщает УФССП по Тюменской области.

32-летнему мужчине, прописавшему мигрантов в своей трехкомнатной квартире, был назначен штраф в размере 120 тыс. рублей с возможностью рассрочки - ежемесячно он мог выплачивать по 5 тыс. рублей.

В марте должник прекратил оплачивать штраф и судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене наказания. Судья назначил гражданину пять месяцев исправительных работ.

В случае уклонения от работ суд может заменить наказание на лишение свободы сроком от 2 до 3 лет.